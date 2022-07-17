В Уфе спустя три часа потушили пожар в здании Арбитражного суда на Гоголя

Фото: МЧС Башкирии

В Уфе полностью ликвидировали пожар в здании нового Арбитражного суда на улице Гоголя.

Напомним, что возгорание в здании произошло 17 июля около 12 часов дня. С крыши корпуса суда повалил густой черный дым, который напугал уфимцев.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые принялись бороться с возгоранием. Уже через 20 минут пожар локализовали, а затем ликвидировали открытое горение.

Тем не менее, пожарные продолжали работать в здании суда еще три часа. В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что пожар полностью ликвидировали в 13.52 по уфимскому времени.

По имеющимся данным, здание суда до приезда огнеборцев покинули три человека. Информации о пострадавших в пожаре нет.