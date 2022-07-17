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Происшествия17 июля 2022 9:41

В Башкирии волонтеры спасли щенка, которому отрезали уши

Зоозащитники подозревают, что это мог сделать местный житель
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: vk.com

Фото: vk.com

В Башкирии волонтеры спасли щенка, которому кто-то отрезал уши.

Жуткая история произошла в Стерлитамаке. Местная зоозащитница Наташа Н. рассказала, что накануне ночью рабочий местного рынка отрезал уши трехмесячному щенку. Неравнодушная девушка пришла к вагончику, где находился мужчина с щенком и попросила отпустить раненую собаку. На это ей ответили отказом, а работник рынка ответил, что «это его собака и делает с ней, что хочет». К счастью, спустя какое-то время собаке удалось убежать от мужчины. Волонтеры уверены, что издевался над щенком мужчина, который прятал ее в вагончике.

Сейчас животное находится на передержке, а уже в понедельник собаку отправят к ветеринару. По всей видимости, щенку предстоит операции на остатки ушей.