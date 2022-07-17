На трассе под Уфой перевернулась машина – на месте возникла огромная пробка

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Под Уфой затруднено автомобильное движение из-за перевернувшейся легковушки.

Утром 17 июля рядом с селом Булгаково произошло серьезное ДТП. На участке трассы «Уфа-Оренбург» в сторону города перевернулся легковой автомобиль. Из-за этого на отрезке дороги от Булгаково до Искино возникла огромная пробка. Информации о пострадавших в ДТП нет, но на месте аварии находятся медики.

Днем ранее неподалеку от этого места столкнулись «Kia» и микроавтобус «Mercedes». Тогда помощь медиков понадобилась водителям двух автомобилей.