В МЧС Башкирии рассказали, где начался пожар в здание суда на Гоголя в Уфе

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили, что пожар в здание суда на Гоголя в Уфе начался на кровле.

Напомним, что около 12 часов дня жители исторического центра Уфы увидели огромный столб черного дыма над зданием Арбитражного суда по улице Гоголя. На место оперативно выехали аварийные и спасательные службы.

В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что первый сигнал о возгорании поступил диспетчеру в 11.39 по местному времени. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что загорелась крыша здания суда на Гоголя. Сотрудники МЧС оперативно приступили к ликвидации огня, поэтому его удалось локализован в 12.03, а еще через пять минут было ликвидировано открытое горение.

В оперативном ведомстве добавили, что из здания суда еще до приезда пожарных самостоятельно покинули три человека. Пострадавших в пожаре нет.

Всего в ликвидации огня участвовали 39 пожарных и 11 единиц техники. В причинах возгорания предстоит разобраться дознавателям МЧС России.