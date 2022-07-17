Начальник ГИБДД Башкирии рассказал о пьяном водителе, который опрокинул автомобиль

Фото: ГИБДД Башкирии

лавный гаишник Башкирии Владимир Севастьянов сообщил о ДТП с участием пьяного водителя в Караидельском районе.

По данным автоинспекции, авария произошла на 29 километре трассы Аскино-Байки-Бердяш вечером 16 июля. 29-летний водитель «Chevrolet Cobalt» не справился с управлением, и автомобиль на большой скорости вылетел с дороги. После этого иномарка перевернулась.

Вскоре на место приехали сотрудники ГИБДД, которые выяснили, что водитель «Chevrolet» был пьян. Медосвидетельствование показало 0,685 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

За подобное нарушение мужчине грозит серьезный штраф и лишение права управлять автомобилем как минимум на полтора года.