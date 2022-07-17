В Башкирии с начала 2022 года утонул 21 человек

В Башкирии с начала 2022 года на водоемах утонул 21 человек.

С приходом жаркой погоды жители Башкирии стали чаще проводить время у водоемов. К сожалению, иногда такой отдых заканчивается трагически.

По данным Госкомитета Башкирии по Чрезвычайным ситуациям, в минувшую пятницу в республики утонули два человека – мужчина 1977 года рождения в Кармаскалинском районе и женщина 1985 года рождения в Стерлитамакском. Таким образом, всего с начала года в Башкирии утонул 21 человек.

Спасатели предупреждают, что купаться стоит только в специально оборудованных для этого местах и в трезвом состоянии.