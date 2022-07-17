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Происшествия17 июля 2022 6:03

В Уфе рядом с парком Лесоводов поймали директора магазина, прятавшего «закладки»

34-летний гражданин пытался оправдаться, но потом во всем признался
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Мужчина прятал наркотики в лесу

Мужчина прятал наркотики в лесу

В Уфе полицейские поймали 34-летнего мужчину, который прятал наркотики в лесу на улице Сагита Агиша.

История началась с того, что во время проведения операции «Мак» сотрудники полиции заметили в лесном массиве подозрительного гражданина. Мужчина что-то искал в траве возле деревьев, фотографировал находки и рылся в земле. Затем он быстрым шагом пошел к машине, где его остановили полицейские. При себе у незнакомца нашли 13 пакетиков с синтетическим наркотиком.

Примечательно, что 34-летний гражданин трудится директором магазина техники, а в свободное от официальной работы время распространяет наркотики путем «закладок». Дома у уфимца нашли еще 40 свертков с запрещенными веществами.

Мужчина попытался оправдаться тем, что не распространяет наркотики, а употребляет их сам, но затем сознался в продаже запрещенных веществ. По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбудили уголовное дело.