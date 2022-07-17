ФК «Уфа» в первом матче в ФНЛ сыграет против «Кубани»

В это воскресенье, 17 июля, ФК «Уфа» сыграет первый матч в ФНЛ.

История вылета уфимской команды в ФНЛ была полна драматизма. «Уфа» вырвала победу в Казани против «Рубина», но в стыковых матчах оказалась слабее «Оренбурга». В итоге клуб переместился из более престижной РПЛ в ФНЛ. После этого команду покинули сразу несколько ключевых игроков и тренерский штаб Алексея Стукалова.

17 июля «Уфа» впервые сыграет в новом сезоне ФНЛ. Соперник – ФК «Кубань». Команда играет на выезде. Начало матча в 21.00 по уфимскому времени. Посмотреть на игру уфимской команды можно в трансляции Матч ТВ.