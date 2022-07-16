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Общество16 июля 2022 16:40

Дольщики недостроя на улице Сун-Ят-Сена в Уфе получат компенсации

Завершать возведение проблемного дома сочли «нецелесообразным»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Федеральный Фонд развития территорий

фото: Федеральный Фонд развития территорий

Федеральный Фонд развития территорий выплатит компенсацию дольщикам недостроенного дома на улице Сун-Ят-Сена в Уфе. Завершать возведение проблемного здания сочли «нецелесообразным». Сообщение об этом 15 июля появилось на сайте фонда.

Как уточнил «РБК-Уфа», выплаты получат дольщики литера 5Б в жилом комплексе «Московский». Дом строила фирма «Зеленая Роща», входящая в группу компаний «Госстрой» бывшего депутата Горсовета Уфы Кирилла Бадикова. В конце марта его задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.