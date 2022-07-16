Про историю дворника Юры из Уфы снимут художественный фильм

фото: Роман Филиппов

На основе истории ставшего фотомоделью дворника Юрия Ветлугина из Уфы снимут художественный фильм. Картину срежиссирует Виталий Дудка. На днях он представил проект на питчинге в министерстве культуры. В кино отразят и образ фотографа Романа Филиппова, благодаря которому дворник получил известность на всю Россию. Об этом сообщил Кино-театр.ру.

Напомним, широкой общественности о дворнике Юре стало известно в начале 2021 года – после того как уфимский фотограф Роман Филиппов сделал с ним фотосессию, поместив его на выдуманную обложку журнала GQ. Рассказал Роман и о непростой судьбе Ветлугина. Сразу после рождения Юра оказался в детдоме, куда его отдали пьющие родители, несколько раз едва не лишился квартиры по вине мошенников и даже год провел в рабстве, где его морили голодом, били и однажды чуть вовсе не убили. В апреле текущего года Юра заявил, что увольняется из дворников и переезжает в деревенский домик, где будет работать дояром.