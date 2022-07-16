Жительница Башкирии зарезала мужа-вахтовика на глазах у сына в попытке защититься от побоев

Жительница башкирского города Баймака зарезала мужа-вахтовика на глазах у сына в попытке защититься от побоев

Жительница башкирского города Баймака зарезала мужа-вахтовика на глазах у сына в попытке защититься от побоев. Как стало известно «КП-Уфа», недавно местный суд вынес женщине приговор по уголовному делу об убийстве.

Инцидент произошел в прошлом году. Поздним вечером женщина вернулась домой с сенокоса, и пьяный супруг начал ругаться из-за того, что ее долго не было. Чтобы не участвовать в конфликте, она пошла на кухню, чтобы приговорить ужин сидящему там сыну. Как рассказала подсудимая во время заседания, у нее в руке был нож, когда муж подошел к ней сзади и набросился с кулаками, угрожая убийством.

– Супруг ударил ее в голову справа в висок, она почувствовала боль, затем ударил снова, […] после первого или второго удара она подняла правую руку, чтобы защититься, кричала, размахивала ножом, […] ее глаза были закрыты от боли – она защищалась от ударов. Клинок ножа находился возле ее большого пальца. В другой руке у нее был чайник. Она боялась обжечь супруга, – говорится в показаниях подсудимой.

В какой-то момент между супругами встал их несовершеннолетний сын. Он обнял отца за талию и пытался отодвинуть назад, но тот снова кинулся к в сторону жены – и в этот самый момент она нанесла ему два удара: в область груди и в плечо. Не заметив ранения, мужчина стал бросать в супругу горшки с цветами. В конечном счете женщина смогла убежать на улицу. Подождав 5-10 минут, она вернулась обратно и увидела, что муж лежит и истекает кровью. Ему вызвали «скорую», но было уже поздно – он скончался.

Баймакский районный суд приговорил женщину к шести с половиной годам колонии общего режима, однако впоследствии ей удалось обжаловать это решение в Верховном суде Башкирии. Вышестоящая инстанция, во-первых, переквалифицировала действия осужденной на более мягкую статью – об убийство с превышением пределов необходимой самообороны, – и, во-вторых, назначила ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Женщина была освобождена из-под стражи в зале суда.