Житель Башкирии обматерил полицейского, который привел его в больницу

В башкирском городе Мелеузе местный житель обматерил полицейского, который привел его в больницу

В башкирском городе Мелеузе местный житель обматерил полицейского, который привел его в больницу. Суд обязал мужчину выплатить сотруднику компенсацию. Об этом 16 июля сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, полицейский патрулировал городской парк и заметил там лежащего мужчину в беспомощном состоянии. Сотрудник подошел к нему и понял, что тот пьян. Он помог горожанину встать и проводил его в приемное отделение больницы, чтобы там ему помогли прийти в себя.

– Оказавшись у врачей, мужчина начал приходить в себя, и по-своему оценил ситуацию и отреагировал крайне негативно. Прямо в помещении учреждения мужчина начал громко оскорблять полицейского нецензурной бранью, – рассказали в МВД.

После осмотра медиками мужчину доставили уже в другое госучреждение – отдел полиции. Там выяснили, что дебоширу 53 года и раньше его неоднократно судили. По материалам Следственного комитета гражданина снова привлекли к уголовной ответственности – на этот раз по статье об «оскорблении представителя власти». Суд приговорил его шести месяцам исправительных работ, а также обязал выплатить полицейскому компенсацию морального вреда. О какой сумме идет речь, не уточняется.