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Общество16 июля 2022 12:02

Какая погода будет в Башкирии в воскресенье, 17 июля

В республике будет тепло и сухо
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В республике обойдется без существенных осадков. Днем столбики термометров покажут +26, +31°

В республике обойдется без существенных осадков. Днем столбики термометров покажут +26, +31°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Башкирии на завтра, в воскресенье 17 июля.

В республике обойдется без существенных осадков. Ветер в течение суток изменит направление с западного на восточное, днем возможны порывы.

Температура воздуха этой ночью понизится до +14, +19 °. Днем столбики термометров покажут +26, +31°.

Напомним, минувшая неделя в Башкирии запомнилась неустойчивым характером погоды. Солнечная жара резко сменялась сильным ветром и проливными дождями. В столице республики Уфе повалило деревья, а в отдельных районах республики посрывало крыши зданий.