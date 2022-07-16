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Общество16 июля 2022 11:47

В Уфе шесть жилых домов остались без воды из-за утечки

Специалисты работают над устранением коммунальной аварии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
16 июля в Уфе на бульваре Ибрагимова произошла утечка воды из земли. На время ликвидации коммунальной аварии холодное водоснабжение было отключено в шести жилых домах

16 июля в Уфе на бульваре Ибрагимова произошла утечка воды из земли. На время ликвидации коммунальной аварии холодное водоснабжение было отключено в шести жилых домах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 16 июля, в Уфе на бульваре Ибрагимова, 25 произошла утечка воды из земли. На время ликвидации коммунальной аварии холодное водоснабжение было отключено в шести жилых домах. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

– В связи с проведением ремонтных работ будет произведено отключение водопровода диаметром 100 мм, – передали в ресурсоснабжающей организации.

Подача холодной воды приостановлена в домах на:

– бульваре Ибрагимова, 19, 21, 23/1 и 25 (один 5-этажный и три 9-этажных дома);

– улице Ленина, 83 (14-этажный дом).