В Уфе шесть жилых домов остались без воды из-за утечки

16 июля в Уфе на бульваре Ибрагимова произошла утечка воды из земли. На время ликвидации коммунальной аварии холодное водоснабжение было отключено в шести жилых домах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 16 июля, в Уфе на бульваре Ибрагимова, 25 произошла утечка воды из земли. На время ликвидации коммунальной аварии холодное водоснабжение было отключено в шести жилых домах. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

– В связи с проведением ремонтных работ будет произведено отключение водопровода диаметром 100 мм, – передали в ресурсоснабжающей организации.

Подача холодной воды приостановлена в домах на:

– бульваре Ибрагимова, 19, 21, 23/1 и 25 (один 5-этажный и три 9-этажных дома);

– улице Ленина, 83 (14-этажный дом).