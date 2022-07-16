В Башкирии около кладбища в сгоревшем авто погиб 31-летний мужчина

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Хайбуллинском районе Башкирии при возгорании автомобиля Lada Niva погиб 31-летний мужчина. Инцидент произошел 16 июля около кладбища в деревне Пугачева. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что на место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Ими в салоне машины и был обнаружен труп. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее «КП-Уфа» писала о похожем случае. Он произошел в селе Зирган Мелезовского района. В автомобиле Kia там заживо сгорел его 59-летний владелец.