Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июля 2022 10:34

В Башкирии около кладбища в сгоревшем авто погиб 31-летний мужчина

Инцидент произошел в Хайбуллинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Хайбуллинском районе Башкирии при возгорании автомобиля Lada Niva погиб 31-летний мужчина. Инцидент произошел 16 июля около кладбища в деревне Пугачева. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что на место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Ими в салоне машины и был обнаружен труп. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее «КП-Уфа» писала о похожем случае. Он произошел в селе Зирган Мелезовского района. В автомобиле Kia там заживо сгорел его 59-летний владелец.