фото: МЧС РБ

Сегодня, 16 июля, на Павловском водохранилище в Башкирии столкнулись две моторные лодки. Всего в них находились шесть человек: двое в судне марки Нептун-3 и четверо, включая одного ребенка, – в Yamaha. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Погибших нет, пострадал один человек. Спасателями Госкомитета РБ по ЧС была оказана первая помощь. Пострадавший доставлен в ЦРБ в селе Красная Горка, – передали в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

К спасательной операции были привлечено восемь человек и пять единиц техники.

Напомним, 10 июля на другом башкирском водохранилище – Нугушском – при столкновении катера и тюбинга погиб 22-летний парень. У него остались жена и маленький ребенок. После несчастного случая Следственный комитет возбудил уголовное дело.