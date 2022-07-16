С начала пандемии от COVID-19 в Башкирии скончались 5 760 человек

С начала пандемии от коронавируса в Башкирии скончались 5 760 человек. За последние сутки жертвой инфекции стал один пациент Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии от коронавируса в Башкирии скончались 5 760 человек. За последние сутки жертвой инфекции стал один пациент. Об этом 16 июля сообщил региональный Минздрав.

Тем временем за минувшие 24 часа COVID-19 диагностировали еще 49 жителям. Всего на территории республики было подтверждено уже более 291,1 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом в Башкирии свыше 285 тыс. человек, 57 из них выписались по выздоровлению за день.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 336 жителей: 121 пациент лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.