В Башкирии после ДТП с Lada Granta и тремя мотоциклами госпитализировали двух человек

фото: ГИБДД РБ

В Куюргазинском районе Башкирии при ДТП с легковушкой и тремя мотоциклами пострадали два человека. Об этом сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась во втором часу дня 15 июля. На 241 километре трассы Уфа-Оренбург 31-летний местный житель за рулем Lada Granta врезался во встречные мотоциклы Harley-Davidson, Suzuki и Yamaha.

В ДТП пострадали двое мотоциклистов: 40-летний житель Стерлитамака на Harley-Davidson и 30-летний водитель Suzuki. Оба были госпитализированы.