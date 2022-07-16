фото: maps.ufanet.ru

Мэрия Уфы показала новый внешний вид путепровода над проспектом Салавата Юлаева по улице Заки Валиди. Фото появилось в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии» 16 июля.

На путепроводе смонтируют декоративные металлические конструкции синего и голубого цвета. По словам начальника управления по строительству и ремонту дорог администрации города Константина Паппе, такое решение сделает въезд в столицу Башкирии более эстетичным.

Таким в августе планируют сделать путепровод // фото: телеграм / «Подслушано в Башкирии»

– Мы выбрали голубой и синий цвета, потому что путепровод является ближайшим к реке и будет символизировать цвет воды, – рассказал чиновник, презентуя проект главе Башкирии Радию Хабирову.

фото: ufacity.info

Декоративные элементы были изготовлены в городе Благовещенске. Их планируют установить уже в августе текущего года.

Напомним, путепровод по Заки Валиди в прошлом году был реконструирован и расширен.