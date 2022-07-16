Поиски 28-летнего парня из Башкирии завершились трагедией

фото: "ЛизаАлерт"

В Башкирии нашли мертвым 28-летнего Кирилла Манапова, который числился пропавшим без вести с начала июля. Об этом сообщил поисковой отряд «ЛизаАлерт». Где и при каких обстоятельствах было обнаружено тело молодого человека, в организации не уточнили.

Манапов исчез и перестал выходить на связь после того как 1 июля вышел из своего дома в башкирском селе Тугай в Благовещенском районе.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в Башкирии разыскивают 16-летнюю девушку из Оренбургской области. Она может находиться в компании с 41-летним мужчиной.