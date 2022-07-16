В Башкирии спасатели ищут тело утонувшего в пруду 45-летнего мужчины

В пруду рядом с деревней Адзитарово в Кармаскалинском районе Башкирии спасатели ищут тело утонувшего 45-летнего мужчины

В пруду рядом с деревней Адзитарово в Кармаскалинском районе Башкирии спасатели ищут тело утонувшего 45-летнего мужчины. Об этом 15 июля сообщило региональное МЧС.

В экстренном ведомстве отметили, что погибший плавал в необорудованном для этого месте. У водоема установлены аншлаги, оповещающие о том, что купаться там запрещено. Поиск тела организовали водолазы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Обновление 15:12: Утонувший найден.

Напомним, 12 июля в карьере реки Белой в Стерлитамакском районе утонул 16-летний подросток. Проверку по факту несчастного случая проводит Следственный комитет.