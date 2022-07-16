Путин наградил ученого из Уфы орденом Пирогова за создание вакцины против COVID-19

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова уроженца Уфы и генерального директора центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова за создание вакцины против коронавируса. Соответствующий указ был опубликован 15 июля на официальном портале правовой информации.

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Айдар Ишмухаметов родился в Уфе 1 июля 1957 года. В 1980 окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, где впоследствии остался работать. В 2002 году стал доцентом кафедры организации управления в сфере обращения лекарственных средств, в следующем году — профессором. В 2013 году его назначили директором «Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН». Спустя три года Ишмухаметов возглавил Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. В 2022 году ученый стал академиков Российской академии наук.