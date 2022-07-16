Хабиров показал пляж, открытый к 260-летию Белорецка

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров показал пляж на набережной пруда реки Белой, который сегодня, 16 июля, был открыт в городе Белорецке к его 260-летию. Руководитель региона поделился фотографиями в своих соцсетях.

фото: vk.com // Радий Хабиров

– Отдыхали здесь и раньше – несмотря на табличку «Купаться запрещено». Поэтому пляж решили благоустроить. А вместе с тем – создать такое пространство, где было бы комфортно горожанам любого возраста и разных интересов, – рассказал Хабиров.

фото: vk.com // Радий Хабиров

Он добавил, что работы на пляже начались еще в 2020 году. С тех пор там появились спортивные площадки, пешеходная дорожка, сцена, кафе, парковка, освещение и видеонаблюдение. На месте отдыха горожан также поставили лежаки и кабинки для переодевания.