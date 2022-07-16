В Башкирии 15 июля из-за сильного ветра сорвало крыши склада, детсада и школы

фото: МЧС РБ

По территории Башкирии вчера, 15 июля, пронесся сильный ветер. Не обошлось без последствия – с нескольких зданий сорвало крыши. Об этом сообщило региональное МЧС.

На 221-м километре трассы Уфа-Оренбург рядом с городом Кумертау сорвало кровлю неиспользуемого склада на площади 7 тыс. квадратных метров.

фото: МЧС РБ

Похожий инцидент зарегистрировали в селе Озера Дуванского района. Там частично без крыши остался ремонтируемый детский сад и котельная.

фото: МЧС РБ

Еще один случай срыва крыши произошел в школе в Белокатайском районе. Кровлю снесло на площади в 50 квадратных метров.

фото: МЧС РБ

В результате сильного ветра в селе Верхние Киги по улице Салавата сорванная крыша сарая упала на соседний участок, где повредила две машины – ВАЗ и ГАЗ.

фото: МЧС РБ

В МЧС уточнили, что в происшествиях никто не пострадал.