В Башкирии 15 июля из-за сильного ветра сорвало крыши склада, детсада и школы

фото: МЧС РБ
По территории Башкирии вчера, 15 июля, пронесся сильный ветер. Не обошлось без последствия – с нескольких зданий сорвало крыши. Об этом сообщило региональное МЧС.
На 221-м километре трассы Уфа-Оренбург рядом с городом Кумертау сорвало кровлю неиспользуемого склада на площади 7 тыс. квадратных метров.
фото: МЧС РБ
Похожий инцидент зарегистрировали в селе Озера Дуванского района. Там частично без крыши остался ремонтируемый детский сад и котельная.
фото: МЧС РБ
Еще один случай срыва крыши произошел в школе в Белокатайском районе. Кровлю снесло на площади в 50 квадратных метров.
фото: МЧС РБ
В результате сильного ветра в селе Верхние Киги по улице Салавата сорванная крыша сарая упала на соседний участок, где повредила две машины – ВАЗ и ГАЗ.
фото: МЧС РБ
В МЧС уточнили, что в происшествиях никто не пострадал.