Пекло и дожди: какой будет погода в Башкирии на выходных

16 и 17 июля в Башкирии ожидается жаркая и пасмурная погода.

Последние дни выдались в Башкирии чрезвычайно теплыми. Ночная температура воздуха не опускалась ниже +20 градусов, а днем воздух прогревался до отметки в +35 градусов. Но уже скоро ситуация немного изменится.

По данным Башгидромета, 16 и 17 июля в республике ожидается теплая, но пасмурная погода. Ночная температура воздуха будет опускаться до +18 градусов, а днем потеплеет до +31. В субботу в Башкирии возможны дожди и грозы, а в воскресенье осадков ждать не стоит.

В Уфе будет чуть прохладнее, чем в целом по республике. Температура воздуха ночью и днем в столице будет колебаться от +15 до +23 градусов. При этом в субботу и в воскресенье в Уфе возможны дожди и грозы.