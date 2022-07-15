Кировский районный суд Уфы оштрафовал известного рэпера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе Кировский районный суд оштрафовал рэпера Face* (включен в список СМИ-инагентов) на 10 тысяч рублей.

Все началось с того, что включенный в специальный список иностранных агентов музыкант сделал пост в соцсетях и не исполнил требование российского законодательства. Дело в том, что признанный инагентом гражданин или организация должны оповещать об этом публику. Иван Дремин предпочел этого не делать.

В суде уточнили, что Иван распространял информацию о специальной военной операции РФ на территории Украины. При этом артист не указал в тексте поста обязательный дисклеймер. В итоге молодого человека признали виновным в нарушении административного законодательства и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Приговор Кировского суда Уфы еще не вступил в законную силу - Иван вправе его обжаловать.