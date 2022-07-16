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Общество16 июля 2022 18:28

Для Уфы закупают 40 новых камер с функцией распознавания лиц

Сумма госконтракта – 5,1 млн рублей
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Уфе покупают 40 дополнительных камер для фиксации нарушений закона.

С каждым днем в Уфе появляется все больше уличных камер – одни из них следят за нарушениями ПДД, а другие фиксируют нарушения на улицах.

14 июля «Республиканский центр торгов» объявил о закупке 40 уличных камер фиксации правонарушений. Устройства будут передавать видеосигнал через интернет, а также могут вести запись на карту памяти. Камеры должны работать в условиях улицы и уметь распознавать лица прохожих.

Также к камерам покупают все необходимую инфраструктуру – 40 уличных шкафов и 10 серверов, на которые будет приходить информация с устройств. Общая сумма контракта - 5,1 млн. рублей.

Устройства закупают для бюджетной организации «Безопасный город». Где и когда будут установлены камеры не уточняется. Вполне вероятно, что их станут использовать в каком-то новом общественном пространстве.