На севере Уфы на 13 часов перекроют одну из улиц. Там будут укладывать новый асфальт

В Уфе 16 июля c 6:00 до 19:00 полностью перекроют движение машин и троллейбусов по участку улицы Сельской Богородской между Интернациональной и путепроводом «Гастелло»

В Уфе завтра, 16 июля, c 6:00 до 19:00 полностью перекроют движение машин и троллейбусов по участку улицы Сельской Богородской между Интернациональной и путепроводом «Гастелло». Дорожники будут укладывать там новый асфальт. Об этом сообщила городская администрация.

– Укладывать асфальт планируют […] при благоприятных погодных условиях, – передали в мэрии. – Маршруты троллейбусов №9 и 10 будут работать по измененной схеме «Троллейбусное депо №2 – ТЭЦ-1».

Городские службы извинились перед горожанами за временные неудобства и рекомендовали заранее планировать маршрут своего движения.