Следствие в Башкирии озвучило свою версию гибели 16-летнего подростка в реке

Следственный комитет Башкирии проводит доследственную проверку по факту гибели 16-летнего подростка, который 12 июля утонул в карьере реки Белой в Стерлитамакском районе

Следственный комитет Башкирии проводит доследственную проверку по факту гибели 16-летнего подростка, который 12 июля утонул в карьере реки Белой в Стерлитамакском районе. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

– Подросток во время купания вместе с дядей и братом в карьере реки Белой, расположенном на расстоянии двух километров от села Большой Куганак, решил переплыть на другой берег. Оказавшись на другом берегу водоема, подросток поплыл обратно, однако по пути ушел под воду, спасти его не успели, – озвучили в СК детали инцидента.

Спасатели нашли и вытащили тело подростка из воды спустя два дня.

СК Башкирии обратился к жителям с просьбой разъяснить детям правила поведения на воде, не оставлять их без присмотра и не допускать, чтобы они купались в необорудованных местах.