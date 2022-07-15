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Общество15 июля 2022 13:00

На 20-километровом участке трассы в Башкирии до 18 июля ограничили движение грузовиков

Речь идет об автодороге между между поселком Кудеевский и селом Улу-Теляк в Иглинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Иглинском районе Башкирии до 20:00 18 июля ограничили движение грузовиков по 20-километровому участку трассы Иглино-Красный Восход (23+340 км – 43+550 км)

В Иглинском районе Башкирии до 20:00 18 июля ограничили движение грузовиков по 20-километровому участку трассы Иглино-Красный Восход (23+340 км – 43+550 км)

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иглинском районе Башкирии до 20:00 18 июля ограничили движение грузовиков по 20-километровому участку трассы Иглино-Красный Восход (23+340 км – 43+550 км). Речь идет об отрезке автодороги между поселком Кудеевский и селом Улу-Теляк. Об этом 15 июля сообщил региональный Минтранс.

Как пояснили «КП-Уфа» в ведомстве, ограничение необходимо, чтобы предотвратить разрушение дороги на фоне жары. Эксплуатационная грузоподъёмность трассы и так не рассчитана на проезд тяжеловесного транспорта.