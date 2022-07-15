В Башкирии женщина убила супруга ударом ножа в грудь

Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима

В Бирском районе Башкирии вынесли приговор местной жительнице, которая зарезала собственного мужа. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба местного суда.

Преступление произошло в декабре прошлого года. Как следует из материалов дела, вечером пьяная 48-летняя женщина во время ссоры с мужем «со значительной силой» ударила его ножом в область грудной клетки. От полученной раны мужчина скончался на месте.

Во время заседания подсудимая признала вину частично. Она сказала, что не собиралась убивать супруга. По ее словам, он замахивался на нее кулаком, кричал и бил по голове. Женщина «хотела его напугать ножом и перестаралась». Так же она добавила, что погибший нигде не работал, спиртное покупал в долг, а ей впоследствии приходилось расплачиваться.

Суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.