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Общество15 июля 2022 12:10

Сотрудницу Латышского историко-культурного центра в Башкирии оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Женщина опубликовала видеоролик с символикой движения на официальной странице организации в соцсетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ФСБ РБ

фото: ФСБ РБ

Главного специалиста Латышского историко-культурного центра в Башкирии оштрафовали на 25 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Женщина опубликовала видеоролик с символикой ЛГБТ-движения на официальной странице организации «ВКонтакте». Об этом 15 июля сообщило республиканское управление ФСБ, сотрудники которой и заметили публикацию.

– Она осознавала, что среди подписчиков группы Латышского историко-культурного центра имеются несовершеннолетние, – отметили в силовом ведомстве.

Штраф 55-летней женщине выписал мировой судья по Архангельскому району Башкирии.