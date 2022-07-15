Сотрудницу Латышского историко-культурного центра в Башкирии оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

фото: ФСБ РБ

Главного специалиста Латышского историко-культурного центра в Башкирии оштрафовали на 25 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Женщина опубликовала видеоролик с символикой ЛГБТ-движения на официальной странице организации «ВКонтакте». Об этом 15 июля сообщило республиканское управление ФСБ, сотрудники которой и заметили публикацию.

– Она осознавала, что среди подписчиков группы Латышского историко-культурного центра имеются несовершеннолетние, – отметили в силовом ведомстве.

Штраф 55-летней женщине выписал мировой судья по Архангельскому району Башкирии.