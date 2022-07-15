В Уфе ливнем снесло газон у многоэтажки

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В Уфе дождевой водой снесло газон на улице Глумилинский.

Неприятности возникают в Уфе даже после непродолжительного дождя. Так, в сети появилось видео, на котором потоками дождевой воды сносит землю вместе с травой.

Судя по всему, неприятный инцидент произошел рядом с многоэтажками по улице Глумилинской 15 июля. Вода бежит вниз со стороны проспекта Октября и улицы Комсомольской. Ей становится мало места в специально отведенном канале, и она бежит вниз к новостройкам прямо по грунтовому склону. От мощного напора куски земли отваливаются вместе с травой.

Ливневая канализация всегда была слабым местом благоустройства Уфы. Так, на эту проблему в 2017 году обращал внимание блогер-урбанист Илья Варламов. Также Уфу затопило после мощной, но короткой грозы 12 июля.