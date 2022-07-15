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Общество15 июля 2022 10:47

МЧС предупредило жителей Башкирии о грозе с ветром до 16 метров в секунду

В некоторых районах пройдут кратковременные дожди
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в ближайшие сутки прогнозируется гроза, ветер при которой усилится до 16 метров в секунду

В Башкирии в ближайшие сутки прогнозируется гроза, ветер при которой усилится до 16 метров в секунду

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии в ближайшие сутки прогнозируется гроза, ветер при которой усилится до 16 метров в секунду. Об этом 15 июля предупредило региональное МЧС.

В целом в республике будет облачно, днем с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха после захода солнца понизится +13, +18°. Днем столбики термометров покажут +23, +28°.

На автодорогах ночью и утром местами появится туман. Он сократит видимость до 500-1000 метров.