МЧС предупредило жителей Башкирии о грозе с ветром до 16 метров в секунду

В Башкирии в ближайшие сутки прогнозируется гроза, ветер при которой усилится до 16 метров в секунду
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Башкирии в ближайшие сутки прогнозируется гроза, ветер при которой усилится до 16 метров в секунду. Об этом 15 июля предупредило региональное МЧС.
В целом в республике будет облачно, днем с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди.
Температура воздуха после захода солнца понизится +13, +18°. Днем столбики термометров покажут +23, +28°.
На автодорогах ночью и утром местами появится туман. Он сократит видимость до 500-1000 метров.