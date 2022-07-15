Русло реки Демы в Башкирии очистят от поваленных деревьев и ила

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Башкирии по нацпроекту «Экология» будет очищено русло реки Демы на участке от Новомихайловки в Чишминском районе до Нижегородки в Уфимском. Об этом в своих соцсетях 15 июля сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Отрезок протяженностью 35 км очистят от поваленных деревьев, корней, топляка и ила. Это позволит улучшить пропускную способность русла, санитарное состояние реки и качество воды, – написал руководитель региона.

Хабиров также рассказал о том, что по реке Белой сейчас ходят земснаряды. Они извлекают наносные грунты, чтобы глубина судового хода поддерживалась на уровне двух метров. Сейчас технический флот работает в районе Кушнаренково и ниже города Бирска.