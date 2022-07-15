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Общество15 июля 2022 9:46

ГИБДД Башкирии объявила о массовых проверках водителей в выходные дни

Рейды пройдут во всех городах и районах республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В выходные дни, 16 и 17 июля, ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей

В выходные дни, 16 и 17 июля, ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В выходные дни, 16 и 17 июля, ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей. О запланированных рейдах предупредил начальник дорожной полиции республики Владимир Севастьянов.

– Исходя из роста аварийности в выходные дни принято решение провести рейдовые мероприятия во всех городах и районах республики. Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе нетрезвых водителей. Особое внимание обращено перевозке детей, – передал Севастьянов.

Начальник башкирской ГИБДД попросил водителей с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам.

Напомним, во время оперативного совещания в правительстве республики Владимир Севастьянов назвал одну из самых смертельных дорог в регионе. С начала года в ДТП там погибли 15 человек.