Минстрой Башкирии повысил среднерыночную стоимость жилья почти на 7 тыс. рублей

Министерство строительства Башкирии утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на III квартал 2022 года. Она составила 84 551 рубль

Министерство строительства Башкирии утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на III квартал 2022 года. Она составила 84 551 рубль. Это почти на 7 тыс. больше, чем во II квартале, и на 12 тыс., – чем в I. Соответствующий приказ 13 июля подписал исполняющий обязанности главы ведомства Егор Родин.

Минстрой республики утверждает среднерыночную стоимость «квадрата», чтобы рассчитывать федеральные и региональные субсидий для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Ранее «КП-Уфа» писала, что столица Башкирии стала третьей в рейтинге городов-миллионников по росту цен на квартиры в новостройках.