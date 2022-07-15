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Общество15 июля 2022 8:51

Хабиров подписал закон о бесплатном ночлеге для бездомных

Новая норма вступит в силу с 24 июля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о бесплатном ночлеге для бездомных, ранее принятый региональным парламентом

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о бесплатном ночлеге для бездомных, ранее принятый региональным парламентом

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о бесплатном ночлеге для бездомных, ранее принятый региональным парламентом. Норма вступит в силу с 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Новый закон относит бомжей к категории граждан, которым социальные услуги в полустационарной форме предоставляются бесплатно. Если раньше бездомным приходилось платить за ночлег в Республиканском центре помощи лицам без определенного места жительства 100 рублей, то теперь они смогут переночевать там безвозмездно.

Закон также делает бесплатным социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме для людей, доход которых ниже или равен полуторакратной величине прожиточного минимума.