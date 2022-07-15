Путин назначил новых судей в Кировском районе Уфы и ВС Башкирии

Президент России Владимир Путин назначил двух новых судей в Башкирии

Президент России Владимир Путин назначил двух новых судей в Башкирии. Соответствующий указ был опубликован 14 июля на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, на шестилетний срок судьей Верховного суда республики назначен Ильдар Аминев, который ранее был судьей Стерлитамакского района. Судьей Кировского района Уфы стала Ирма Гильмутдинова. Согласно информации из открытых источников, она работала помощником судьи ВС РБ.

Напомним, в ноябре прошлого года скончалась председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова. Сейчас инстанцией в статусе исполняющего обязанности руководит Иван Семенов.