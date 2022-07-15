Бастрыкин поставил на контроль случай с избиением девочки в детском лагере в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту избиение девочки в детском летнем лагере в Абзелиловском районе Башкирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту избиение девочки в детском летнем лагере в Абзелиловском районе Башкирии. Он поручил руководителю регионального управления Денису Чернятьеву доложить об итогах предварительного разбирательства. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Напомним, Следственный комитет Башкирии заинтересовался летнем лагерем после того как оттуда в соцсетях появилось видео, на котором две девочки руками и ногами избивают сверстницу, в то время как другие дети наблюдают за происходящим. Ведомство усмотрело в случившемся признаки уголовного о предоставлении небезопасных услуг. Сотрудники СК опросили участников конфликта и очевидцев, руководство и воспитателей лагеря. Пострадавшей назначена судмедэкспертиза.