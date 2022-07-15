В карьере в Башкирии нашли тело 16-летнего подростка, утонувшего несколько дней назад

14 июля в карьере реки Белой рядом с селом Большой Куганак Стерлитамакского района Башкирии спасатели обнаружили тело 17-летнего подростка, который утонул там два дня назад

14 июля в карьере реки Белой рядом с селом Большой Куганак Стерлитамакского района Башкирии спасатели обнаружили тело 16-летнего подростка, который утонул там два дня назад. Место, где погиб юноша, не было оборудовано для купания. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Родственники погибшего подростка сообщили, что тело парня обнаружили примерно в том же месте, где его видели в последний раз.

В аварийном ведомстве добавили, что в тот же день – 14 июля – в реке Ай в Кигинском районе на неофициальном пляже утонул 61-летний мужчина.

Напомним, в Башкирии с 4 по 11 июля утонуло сразу 12 человек. На оперативном совещании в местном правительстве глава республики Радий Хабиров назвал такую статистику «страшной».