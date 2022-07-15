На трассе Уфа-Оренбург при столкновении внедорожника и легковушки скончался мужчина

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Стерлитамакском районе Башкирии произошло встречное ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась после полуночи 15 июля. На 143 километре автодороги Уфа-Оренбург 65-летний житель Салавата на Nissan Pathfinder выехал на встречную полосу для обгона и врезался в ВАЗ-2115. Момент столкновения заснял видеорегистратор другого автомобиля.

За рулем отечественной легковушки сидел 37-летний водитель из Оренбургской области – он скончался от полученных травм до приезда «скорой». Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту инцидента.

Начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов рассказал, что каждое третье смертельное ДТП в республике происходит из-за выезда на встречную полосу. За шесть месяцев текущего года в регионе произошло 73 таких аварий. В них 122 человека получили травмы и 41 – погиб.