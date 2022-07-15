Новые возможности. «Башспирт» начинает сотрудничество с Абхазией

В рамках визита состоялась официальная встреча с Главой Башкортостана Радием Хабировым, презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала двух республик.

В расширенном совещании делегаций принял участие генеральный директор АО «Башспирт» Урал Фарвазов. Он поблагодарил всех присутствующих за предоставленную возможность выступить на важной встрече по вопросам развития двустороннего сотрудничества и рассказал о широких возможностях для партнерства с компанией «Башспирт». В частности, Урал Фарвазов презентовал лучшие качественные бренды АО «Башспирт», являющиеся визитной карточкой Башкортостана. Это и известные всему миру уникальные башкирские бальзамы, и премиум-линейка «Дикий мед».

Урал Фарвазов подчеркнул, что у компании «Башспирт» высокий интерес в поиске точек соприкосновения с абхазской стороной, а имеющийся торговый потенциал сотрудничества реализуется сегодня не в полной мере.

«В последние несколько лет мы наблюдаем падение товарооборота, приостановлены наши отгрузки спирта в адрес завода «Вина и Воды Абхазии». И в целом на фоне санкций происходит сокращение ассортимента итальянских, французских вин в сетях Башкирии. А значит, появляется отличная возможность занять эту освободившуюся нишу известным качественным и востребованным винам Абхазии. Речь идет в частности, о наших фирменных магазинах «Тантана». Поэтому перспективы хорошие, есть все условия, есть большое желание сотрудничать, здесь важен детальный двусторонний разговор», - отметил Урал Фарвазов.

Кроме того, на встрече было озвучено желание «Башспирта» продвинуть свой честный натуральный продукт не только в магазины, но и в рестораны Абхазии.

«Всем известно, что дружественная Абхазия - место притяжения миллионов российских туристов, и нам крайне интересно появиться со своей продукцией не только в магазинах, но и ресторанах Ваших туристических городов», - обратился Урал Фарвазов к Президенту Абхазии Аслану Бжания.

В свою очередь Президент Республики Абхазия Аслан Бжания остался очень доволен предложением со стороны компании «Башспирт», подчеркнув, что новое время – это и вызовы, и возможности. Он пообещал внимательно изучить вопросы партнерства и в самое ближайшее время дать обратную связь.