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Экономика14 июля 2022 16:56

Власти Уфы размежевали территорию для строительства поликлиники в Нагаево

Согласно проекту, в микрорайоне должны появиться и другие социальные объекты
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Накануне мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания квартала в Нагаево, ограниченного улицами Кулаева, Медовая, Рощинская и Заповедная. На территории площадью 6,9 гектаров должны построить целый ряд социальных объектов. Документ подписал мэр города Ратмир Мавлиев, он опубликован на сайте городской администрации.

Согласно документу, в этом квартале планируется строительство здания новой поликлиники в четыре этажа, там же будет котельная и противопожарная насосная станция. Кроме того, в Нагаево появится физкультурный комплекс с бассейном, а также спортивная площадка и парковка на 121 место.

На этом же участке власти намерены разместить двухэтажное здание для учреждения дополнительного образования с парковкой на 11 мест и станцию скорой помощи.