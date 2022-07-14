Под Уфой разыскивают бесследно пропавшую 7-летнюю Рианну Федорову

Фото: vk.com/dpsobars102

Родные и близкие семилетней Рианны Федоровой бьют тревогу: сегодня, 14 июля, девочка бесследно пропала с детской площадки около здания сельсовета в Михайловке, что под Уфой. Известно, что ребенок еще около 17:00 играл на площадке, а сейчас о ее местонахождение неизвестно.

К поискам девочки подключились волонтеры поисковых отрядов «Поиск детей-Уфа» и «БашРегионСпас». На данный момент они распространяют приметы и фотографии ребенка.

Приметы семилетней Рианны Федоровой: волосы русые, с малиновыми кончиками, рост 130 см, худощавого телосложения, серо-голубые глаза. В момент пропажи была одета в светлое платье, светлую косынку и белые кроссовки.

Всех, кто мог видеть девочку, просят позвонить в полицию, либо связаться с волонтерами по телефонам: 8-927-969-89-19 или 8-917-383-56-87 («Поиск детей-Уфа»).