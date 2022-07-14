Назван возраст самых возрастных долгожителей, скончавшихся в Башкирии в прошлом году

До самого преклонного возраста дожили трое жителей Башкирии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Госкомитет Башкирии по делам юстиции специально для «КП-Уфа» представил данные о самых возрастных долгожителях, скончавшихся в 2021 году. Как пояснили в ведомстве, в прошлом году органы ЗАГС оформили три свидетельства о смерти в отношении жителей республики, достигших возраста 106 лет. Таким образом, они оказались самыми возрастными долгожителями, скончавшимися в Башкирии в прошлом году.

Ранее Росстат опубликовал данные о младенческой смертности, которая сократилась в республике на 28,2% с начала года. Всего за январь-май 2022 года в регионе скончались 74 ребенка в возрасте до одного года. В это же время в прошлом году скончавшихся было уже 103.