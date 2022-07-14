Росстат опубликовал статистику смертности в Башкирии

В Башкирии за январь-май 2022 года скончались 21 790 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии за январь-май 2022 года скончались 21 790 человек – на 2 008 (или на 8,5%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Младенческая смертность тем временем сократилась на 28,2%: за пять месяцев в республике умерло 74 ребенка в возрасте до одного года (в 2021-м было 103). Данные опубликовал Росстат.

К июню в регионе родились 15 021 ребенок: на 701 (или на 4,5%) меньше, чем в прошлом году. Естественная убыль населения в Башкирии составила 6 769 человек (в 2021-м этот показатель был выше – 8 096).

На оперативном совещании регионального Минздрава в конце июня говорилось, что основными причинами смертности в республике в 2022 году являются болезни системы (37,2%), новообразования (12,3%), органов дыхания (8,0%) и пневмонии (3,2%).