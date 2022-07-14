Нападающий Гамид Агаларов перешел из «Уфы» в «Ахмат»

фото: ФК "Уфа"

Лучший бомбардир Российской футбольной премьер-лиги прошедшего сезона Гамид Агаларов перешел из «Уфы» в «Ахмат». Информацию «Чемпионату» подтвердил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров. По его словам, контракт с форвардом подписан, и сегодня он должен приехать в расположение команды.

Напомним, «Уфа» подписала 3-летний контракт с Агаларовым в начале 2020 года. В сезоне 2021/22 форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ – он забил за «горожан» 19 голов в 29 мачтах. Тем не менее это не помогло уфимцам остаться в элитном дивизионе. Клуб вылетел в ФНЛ, проиграв в стыках «Оренбургу».

Ранее «КП-Уфа» писала, что команда из Башкирии намерена получить от продажи Агаларова 5 млн евро.