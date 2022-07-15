В Уфе закупят 63 новых автобусов большого класса для жителей новых районов

В Уфе закупят 63 автобуса большого класса, которые будут работать в новых районах города.

О том, что власти республики готовы приобрести 63 автобуса стало известно в июне – тогда был размещен соответствующий тендер. Согласно документам, для Уфы ищут поставщика автобусов большого класса (перевозят от 30 до 35 пассажиров), которые работают на газовом топливе. Машины должны быть выпущены в 2022 году и иметь автоматическую коробку передач. Для комфорта пассажиров руководство региона заказывает автобусы, оборудованные кондиционерами.

14 июля завершился прием документов от потенциальных поставщиков автобусов. Технику должны будут доставить в Уфу в течение 100 дней после заключения контракта на поставку. Примечательно, что курсировать новые автобусы будут по вновь застраиваемым районам столицы. Если все пройдет без заминок, то новый общественный транспорт привезут уже до конца года.