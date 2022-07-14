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Общество14 июля 2022 11:50

Уфе за получение взятки будут судить бывшую замначальника отдела ФКП Росреестра

По версии следствия, женщине передали 95,5 тыс. рублей за слив данных из закрытой базы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе будут судить бывшую заместительницу начальника федеральной кадастровой палаты Росреестра

В Уфе будут судить бывшую заместительницу начальника федеральной кадастровой палаты Росреестра

В Уфе будут судить бывшую заместительницу начальника межрайонного отдела федеральной кадастровой палаты Росреестра. Она за взятку слила коммерсанту закрытые сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Об этом 14 июля сообщил СК Башкирии.

По версии следствия, обвиняемая получила деньги от директора компании, которая занимается кадастровой деятельностью и землеустройством. За услуги экс-чиновнице передали 95,5 тыс. рублей.

Факт получения взятки выявили сотрудники региональных СК и ФСБ. Обвиняемая не признала вину в преступлении.